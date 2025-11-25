Фосфин, използван в газови камери от нацистите, убил семейството в хотел в Истанбул

Смъртта на 4-членното семейство, което почина в болница след отравяне в хотел в Истанбул, е причинена от фосфин, съобщи „Халк ТВ“, позовавайки се на резултата от аутопсията. Заключението на съдебните медици вече е представено на прокуратурата. В проби от хотела също е установено въпросното вещество.

Специалисти отбелязват, че фосфин е бил използван в газовите камери в нацистките лагери. Днес се използва срещу вредители, но употребата му е забранена в жилищни райони.

Докладът гласи още, че не са открити следи от хранително отравяне в кръвта, стомаха, черния дроб, бъбреците, червата и белия дроб на членовете на семейство Бьоджек, сред които има и две деца – на 3 и 6 години. Не са открити също така следи от отрова в пробите, взети от храната и напитките, които семейството е консумирало, пише БТА.

След случая от 18 ноември 2025 г. собствениците на хотела и фирмата, която е пръскала, както и техни служители бяха задържани. Отравянето на семейство Бьоджек беше последвано от случай на отравяне с кафе, смесено с препарат. Медиите съобщиха и за няколко случая на хранително отравяне, в резултат на което турските власти затегнаха контрола.