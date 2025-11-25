ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21787883 www.24chasa.bg

Фосфин, използван в газови камери от нацистите, убил семейството в хотел в Истанбул

4312
СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Смъртта на 4-членното семейство, което почина в болница след отравяне в хотел в Истанбул, е причинена от фосфин, съобщи „Халк ТВ“, позовавайки се на резултата от аутопсията. Заключението на съдебните медици вече е представено на прокуратурата. В проби от хотела също е установено въпросното вещество. 

Специалисти отбелязват, че фосфин е бил използван в газовите камери в нацистките лагери. Днес се използва срещу вредители, но употребата му е забранена в жилищни райони. 

Докладът гласи още, че не са открити следи от хранително отравяне в кръвта, стомаха, черния дроб, бъбреците, червата и белия дроб на членовете на семейство Бьоджек, сред които има и две деца – на 3 и 6 години. Не са открити също така следи от отрова в пробите, взети от храната и напитките, които семейството е консумирало, пише БТА. 

След случая от 18 ноември 2025 г.  собствениците на хотела и фирмата, която е пръскала, както и техни служители бяха задържани. Отравянето на семейство Бьоджек беше последвано от случай на отравяне с кафе, смесено с препарат. Медиите съобщиха и за няколко случая на хранително отравяне, в резултат на което турските власти затегнаха контрола.

СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.