Всички отвлечени ученички от щата Кеби в Нигерия са освободени

Бола Тинубу КАДЪР: Екс/@officialABAT

Всички 24 ученички, отвлечени от въоръжени лица миналата седмица в щата Кеби в Северозападна Нигерия, са спасени, обяви президентът на африканската страна Бола Тинубу, цитиран от агенциите.

"С облекчение мога да съобщя, че всички 24 момичета са открити. Сега трябва да разположим повече сили на терен в невралгичните райони, за да направим така, че да няма повече случаи на отвличания", посочи нигерийският лидер в писмено изявление.

Момичетата бяха отвлечени на 17 ноември. Тогава полицията съобщи, че отвлечените деца са 25, но в тазвечершното изявление на Тинубу се посочва, че те са 24. Засега не се разкриват подробности около спасителната операция, пише БТА. 

Нападението в Кеби бе поредното от серия масови похищения на хора в Нигерия.

