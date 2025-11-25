ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21787942 www.24chasa.bg

Хърватският президент: Западните лидери дават дяволски съвети на Украйна

2272
Зоран Миланович КАДЪР: Ютуб/RTL

Хърватският президент Зоран Миланович нарече днес "дяволски" съветите на западните лидери към Украйна да не приема мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп и Русия, съобщава агенция ХИНА.

„Това тяхното население ли е? Кой има земното и божествено право да взима това решение без украинците? Нека те (украинците) решат, но отстрани да суфлирам, че никой не бива да приема това, което е предложено от Доналд Тръмп и Русия, каква е цената?“, коментира Миланович пред журналисти. „Това е наистина дяволско, сатанистко дори, да не казвам неморално. Какво право имам да съветвам някого – не приемай това, съответно продължавай да умираш", попита реторично Миланович и допълни, че "точно това се случва - хората умират и териториите се губят“.

По-рано днес френският президент Еманюел Макрон каза, че мирният план на Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде приемлив и за Украйна и Европа, пише БТА.

Миланович коментира, че повечето европейски лидери нямат никакво влияние, но „това не им пречи да говорят и да разпространяват хаос“. Той повтори своята теза, че войната в Украйна е "прокси война" между Вашингтон и Москва и ще бъде разрешена само чрез споразумение между тях.

Зоран Миланович КАДЪР: Ютуб/RTL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.