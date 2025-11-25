ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Турция, Египет и Катар говориха за втория етап от сделката за спиране на огъня в Газа

Айше Сали, БТА

1416
СНИМКА: Ройтерс

Директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, директорът на египетското разузнаване Хасан Решат и министър-председателят и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани проведоха в Кайро среща, на която обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Представителите на трите държави са посредници и гаранти по споразумението за прекратяване огъня между Израел и ислямистката групировка "Хамас", което беше предложено от президента на САЩ Доналд Тръмп и подписано в египетския курорт Шарм ел Шейх. 

На срещата в Кайро бяха обсъдени нарушенията на Израел в ивицата Газа, които според Калън, Решат и Ал Тани нарастват, и увеличаването на съвместните усилия в сътрудничество със САЩ за преминаване към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

На срещата също така беше обсъдена координацията с бъдещите мироопазващи сили на ООН с цел да бъде осигурено продължаването на прекратяването на огъня и предотвратяването на нарушенията. 

Калън подчерта, че Турция ще продължава да бъде до палестинския народ с всички свои възможности. 

СНИМКА: Ройтерс

