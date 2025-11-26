Атака с дронове в Запорожие, най-малко четирима са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко четирима души са пострадали тази вечер при поредната атака с дронове по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в "Телеграм".

Щети са нанесени на 7 жилищни блока, магазин и сграда на предприятие, където е избухнал пожар, написа областният управител.

Всички спешни служби оказват помощ на пострадалите жители, съобщи БТА.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.