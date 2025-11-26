ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 г. след трагедията със самолетна катастрофа "Шап...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21788243 www.24chasa.bg

Андрий Ермак: Тази седмица очакваме в Киев министъра на сухопътните сили на САЩ

1568
Андрий Ермак КАДЪР: Туитър/@AndriyYermak

Андрий Ермак – началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че е разговарял с министъра на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и че тази седмица го очаква в Киев, предаде Ройтерс, цитирани  от БТА.

Дрискол е ключов представител на американския преговарящ екип за урегулиране на конфликта в Украйна.

"Благодаря Ви за Вашата обективност и конструктивност“, написа Ермак в "Телеграм“. "Ние продължаваме да очакваме министъра на сухопътните сили на САЩ тази седмица в Киев и сме готови да продължим работата си възможно най-скоро, за да се финализират стъпките към прекратяването на кръвопролитията“, добави Ермак.

Началникът на канцеларията на Зеленски бе в състава на украинската делегация, която в неделя посети Женева за консултации с американски представители по предложенията на Вашингтон за мир.

Ермак отбеляза, че тези разговори са "добра основа“ и добави, че Зеленски и екипът му са "изцяло ангажирани с по-нататъшна работа". 

 

Андрий Ермак КАДЪР: Туитър/@AndriyYermak

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание