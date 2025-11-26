ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция обяви червен код за няколко региона заради ...

Къща в германския град Кьолн, в която са били складирани незаконни фойерверки, изгоря до основи

1604
Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Къща в германския град Кьолн, в която са били складирани незаконни фойерверки, изгоря до основи, предаде ДПА, като се позова на противопожарната служба.

Инцидентът е станал в южната част на града, като сигналът за пожара е бил подаден в 18:30 ч. местно време. Когато екипи на пожарната са дошли на място, цялата постройка е била обхваната от пламъци и са се чували експлозии. Заради "огромните количества" фойерверки в къщата пожарникарите са били принудени да гасят огъня само отвън. В потушаването на пламъците са участвали между 60 и 70 огнеборци. 

Един обитател на къщата е пострадал при вдишване на дим. По първоначални данни в сградата не е имало други хора.

Все още не е ясно дали пожарът е причинен от пиротехниката, съобщи БТА.

Всички съседни жилища са евакуирани, каза говорител на противопожарната служба. Поради гъстия дим жителите в радиус от около 300 метра са призовани да държат прозорците и вратите затворени и да изключат вентилационните и климатичните си системи.

