Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Американският президент Доналд Тръмп се отказа насрочения краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс, цитирани от БТА

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.