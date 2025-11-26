ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без таксита на 2 и 3 декември в Гърция, обявиха стачка

Бойка Атанасова, Атина

1668
снимка:pixabay

48-часова стачка обявиха за 2 и 3 декември собствениците на таксита в Гърция, съобщиха от федерация на професионалните собственици на таксита и пазари (POEITA).

Съветът на директорите заяви в изявление, че „таксиметровата индустрия е достигнала своите граници! Всички възможности за диалог с компетентните министерства и особено с Министерството на транспорта са изчерпани, без да има решения на нито един от проблемите, свързани с ежедневието и оцеляването на нашите колеги. Нашите фиксирани и основни искания относно въпросите на устойчивостта и ежедневието остават нерешени, а бяха приети няколко законопроекта и в отговор получихме само удължаване на срока и търпение."

Изискванията на Управителния съвет са :

* Удължаване на задължението за електрификация до 2035 г.
* Справяне с нелоялната конкуренция, причинена от многонационални приложения.
* Незабавни решения за борба с кражбите на проекти в сектора и увеличаване таксата за време и минималния наем за цялата страна.
* Предоговаряне на влизането на натоварени таксита в специални ленти.
* Корекция на тарифите.
* Справедливо данъчно третиране.

Същевременно очакват среща с министерството, в която ще участват Президиумът, както и ръководителите на партиите.
Ако няма отговори, секторът единодушно и динамично ще вземе решенията си.

снимка:pixabay

