„Блумбърг“ пусна тайни записи на разговори между Уиткоф, Дмитриев и Ушаков

Уиткоф поставил на преден план интереса на Кремъл

САЩ и Русия написали заедно плана за мир в Украйнa

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е инструктирал руски представители как да поднесат пред президента Доналд Тръмп сделката за мир Украйна, сочи аудиозапис, за който съобщава „Блумбърг".

Уиткоф – предприемач в недвижимите имоти и дългогодишен съратник на Тръмп – има ключова роля в оформянето на сегашното предложение на Белия дом за прекратяване на войната, както и в постигането на споразумението за примирие между Израел и Газа.

В края на октомври той се е срещнал във Флорида с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, икономически съветник на руския президент Владимир Путин, за да обсъдят и започнат да изготвят проект за споразумение, което да постави руските интереси на преден план.

В записания разговор Уиткоф казва на Юрий Ушаков – най-високопоставения съветник на Путин по външната политика – че американската страна е съставила „20-точков план на Тръмп за мир" и предлага подобен документ да бъде направен и „с вас". В друга беседа от 29 октомври Дмитриев заявява на Ушаков, че може „по-късно да говори със Стив" за такъв текст.

Разкритията за действията Уиткоф са предизвикали тревога сред съюзниците на САЩ и украински представители, които останали изненадани и обезпокоени от този канал за комуникация в сянка, чрез който инициатива за мир се създава с руско участие. Първоначалният план от 28 точки, подготвен частично от Уиткоф в консултация с Дмитриев, се разминава с позициите на Киев, тъй като допуска значими отстъпки, ограничения за украинската армия и съществено руско влияние върху украинските дела.

Липсата на прозрачност и твърденията, че планът е обсъждан без координация с американските институции и европейските партньори, засилват напрежението както около процедурата, така и около съдържанието. За американските избиратели тези данни подхранват спора за подхода на Вашингтон към конфликта, начина на вземане на решения в Белия дом и границите на директната дипломация с противници. Записът хвърля повече светлина върху преговорите, довели до първоначалното предложение, изготвяно съвместно от САЩ и Русия и представено на Украйна за приемане.

По време на разговора между Уиткоф и Ушаков Тръмп беше в подем след успехите си в Близкия изток, за които пратеникът му има важен принос, но същевременно отношението му към Путин започвало да изстива заради продължаващите руски удари по украински цели въпреки призивите му за край на войната.

В записа Уиткоф казва още, че е уверил Тръмп, че Русия винаги е искала мирно споразумение, и предлага Путин да разговаря с президента преди предстоящото посещение на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белия дом. По думите му би било полезно Путин да каже, че Стив Уиткоф и Юрий Ушаков са обсъдили сходен 20-точков план и че Москва е отворена към такива идеи, за да се „задвижи" сделката.

Такъв разговор действително се е състоял няколко дни по-късно, а Тръмп го е определил като „много продуктивен".

Окончателно споразумение обаче няма. Украинската страна продължава да търси алтернативи заедно с европейските партньори и подчертава, че суверенитетът и гаранциите за сигурност остават неподлежаща на пазарлък основа за всяко евентуално решение, съобщи БГНЕС.