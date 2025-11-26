ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 г. след трагедията със самолетна катастрофа "Шап...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21788375 www.24chasa.bg

Гърция обяви албански журналист за персона нон грата

Бойка Атанасова, Атина

1964
Гърция Снимка: 24 часа архив

Гръцките власти обявиха албанския журналист Артан Ходжа за персона нон грата в неделя, 23 ноември, като му забраниха да влиза на гръцка територия.

Ходжа се опита да пътува до Гърция в неделя сутринта, когато беше спрян за официална проверка от гръцката гранична полиция на граничния пункт Какавия. По време на паспортния контрол той беше информиран, че не му е позволено да влезе в страната, тъй като се смята за заплаха за обществената сигурност или международните отношения на една или повече държави-членки на ЕС.

Журналистът е посещавал Гърция и публикувал провокативни публикации в социалните си мрежи, отнасящи се до албански територии. В профила му има снимки на Акропола, както и на Гробницата на Незнайния воин в Синтагма. Според информация обаче, капката, която преля чашата, е посещението му в Коница през януари 2024 г., където публикувал снимка, на която прави характерния жест на двуглав орел пред гръцкото знаме.

През ноември 2024 г., по заповед на Специалната прокуратура (SPAK), Ходжа е арестуван и поставен под домашен арест по обвинения в „участие в престъпна организация".

Ходжа, освен с полицейските си репортажи, е известен и със своите силно антигръцки позиции. Във всяко албанско телевизионно предаване с теми срещу Гърция или гръцкото малцинство, той винаги присъства и дори има водеща роля, пише сайта himara.gr

Гърция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание