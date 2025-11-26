Жените в журналистическата професия в Хърватия често са заплашвани от колеги мъже и шефове

Хърватия регистрира високо ниво на агресия, основана на пола, насочена срещу жени в журналистическата професия, докато институционалната закрила остава недостатъчна. Това показа проучване, представено днес от Синдиката на хърватските журналисти по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жени, съобщава БТА.

Проучването „Жени в медиите", проведено сред над 600 жени, работещи в медийната сфера, е установило, че всяка втора жена е била жертва на сексуален тормоз, като за половината от случаите са отговорни колеги мъже, а за една трета от случаите – шефове. В повечето редакции липсват превантивни мерки или ясни процедури за справяне с тормоза, а много случаи не се съобщават поради страх от загуба на работа, отмъщение или недоверие към ръководството.

Близо 60 процента от жените не съобщават за заплахи или физически нападения, докато 29 процента са били изправени пред реални заплахи, а 12,5 процента са получили смъртни заплахи. Заплахите са дошли от граждани в 45 на сто от случаите и от обекти на журналистически материали в 40 процента от ситуациите.

Проучването показва още, че 44 процента от жените са били обект на полова дискриминация, като най-честите форми са липса на заплащане за извънреден труд и отказана почивка. Общо 57 процента са били обект на нежелани коментари, свързани с пола и сексуалността, основно от страна на колеги мъже. Сексуалните посегателства са докладвани от 39 процента от жените, като в 60 на сто от случаите отговорните са били колеги от мъжки пол, а в 30 на сто - ръководители.

Посочва се и наличие на вътрешни фактори, като влошаване на работните условия на журналиста, включително лоши условия за наемане, дискриминация срещу майки, ежедневни неадекватни забележки и страх от стигматизиране.

Синдикатът отбелязва, че между 2021 и 2024 г. са регистрирани 86 нападения или заплахи срещу мъже и жени журналисти. Съществуващите механизми за защита, като политики на работното място, често са неясни, прилагат се непоследователно и са обект на конфликт на интереси. В редакциите липсват систематични подходи, информация и обучение.

"Борбата с насилието не започва само на улицата или в институциите, започва и в нюзрума, на работното ни място и в професионалната ни култура", каза лидерът на синдиката Мая Север на представянето на проучването днес, като подчерта, че целта на проекта е да установи механизми за безопасна работна среда за жените в медиите.