Информационният шум около мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна се раздува, защото развитието на кризата не е според плана на определена част от световното задкулисие, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио "Спутник", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Това е същият шум, който се вдига, когато за определена част от световното задкулисие нещо започва да не върви по план. Тогава се включва така нареченият шум. Нещо не върви по план. Според плана, очевидно, е трябвало да има ескалация на кризата, още по-голяма световна корупция, убийството на колкото се може повече хора", каза тя, коментирайки как Западът оценява мирния план на САЩ.

Според Захарова, Западът, организирайки политическо и дипломатическо шоу, прави това "не за да подкрепи позицията си чрез привличане на масите". Той се опитва, първо, да провали политическото и дипломатическото уреждане, и, второ, да манипулира ситуацията за свои цели, отбеляза тя. Това, според Захарова, се прави, за "да се манипулира ситуацията, за да се провали изобщо възможностите за политическо-дипломатическо уреждане".

Според говорителката на руското дипломатическо ведомство европейските чиновници "се мръщят" при споменаването на мирния план и преговорите за Украйна.

Коментирайки изявленията на шефката на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в контекста на украинската криза, Захарова отбеляза: "Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на западното малцинство. На тях им е абсолютно безразлично какво да кажат, стига да запълнят информационното пространство безотговорно в своя полза. Затова, веднага щом чуят думите "мирен план", "преговори", "контакти", започват да се мръщят."