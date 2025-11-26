Пекин: Оръжията няма да помогнат на Тайван да се отдели от Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Увеличаването на военните разходи няма да помогне на настоящата администрация на Тайван да постигне независимост на острова от континентален Китай, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Действията на управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, която се стреми да се противопостави на обединението с военни средства и да постигне независимост със сила, са обречени на провал", подчерта тя на брифинг, коментирайки решението на Тайпе да увеличи значително разходите за отбрана.

Както уточни Мао, позицията на Китай, който се противопоставя на официалните и междуармейски връзки на САЩ с Тайван, остава непроменена.

По-рано президентът Уилям Лай съобщи, че Тайван ще увеличи бюджета си за отбрана до 40 млрд. долара.