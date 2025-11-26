ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагла...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21788931 www.24chasa.bg

Пекин: Оръжията няма да помогнат на Тайван да се отдели от Китай

2156
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews

Увеличаването на военните разходи няма да помогне на настоящата администрация на Тайван да постигне независимост на острова от континентален Китай, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

"Действията на управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, която се стреми да се противопостави на обединението с военни средства и да постигне независимост със сила, са обречени на провал", подчерта тя на брифинг, коментирайки решението на Тайпе да увеличи значително разходите за отбрана.

Както уточни Мао, позицията на Китай, който се противопоставя на официалните и междуармейски връзки на САЩ с Тайван, остава непроменена.

По-рано президентът Уилям Лай съобщи, че Тайван ще увеличи бюджета си за отбрана до 40 млрд. долара.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews
Поглед към Тайпе от най-високата сграда в града - небостъргача 101
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews
Поглед към Тайпе от най-високата сграда в града - небостъргача 101
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews
Поглед към Тайпе от най-високата сграда в града - небостъргача 101

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси