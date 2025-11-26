ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагла...

700 глави дребен добитък и 2000 птици са загинали при наводненията в албанския град Саранда

Югозападният албански град Саранда.

Седемстотин глави дребен добитък и две хиляди птици са загинали при наводненията последната седмица в югозападния албански град Саранда, съобщи оперативният директор по извънредните ситуации в община Саранда Йолио Дине, цитиран от албанския информационен портал "Шчиптаря", а той от БТА.

Той допълни, че наводнени са били също кошери и складове с наскоро ожъната царевица.

Поройните дъждове в Албания миналата седмица доведоха до преливането на реки, свлачища, разрушени пътища и диги и прекъсвания в електрозахранването. Десетки семейства бяха евакуирани, а тялото на 76-годишна жена беше открито в събота в югоизточната община Девол след отдръпването на водите.

В село Чука до Саранда, което беше силно засегнато от наводненията, продължава работата по укрепването на дигата на река Бистрица.

По данни на медията в северозападната община Лежа 300 хектара посеви остават под вода.

