Гръцките фермери няма да блокират Кулата, а магистрала "Егнатия" до Кердилия

Тони Маскръчка

1764
Преди няколко години гръцки земеделци редовно блокираха ГКПП Кулата-Промахон. Снимка: Антоанета Маскръчка

Земеделските производители от граничната с България област Серес решиха да започнат блокада в първите дни на декември на магистрала "Егнатия" близо до Кердилия. Това е било решено на Общото събрание на Панесрейската земеделска асоциация, което се провело във вторник вечерта в Серес, съобщават гръцките медии.

Имало е предложение за блокада на още две точки, близо до границата с България - Кулата-Промахон и Стримонико, но Неа Кердилия е била избрана, защото повечето земеделци идват от източната част на областта. 

От петък, 30 ноември, до петък, 5 декември, тракторите ще бъдат подредени на площадите на селата, а след това, според датата, която ще бъде определена в цялата страна, селскостопанската техника ще се насочи към югоизточната част на префектурата, към Неа Кердилия.

Прогнозите са, че протестите ще започнат около 8 - 10 декември.

Преди няколко години гръцки земеделци редовно блокираха ГКПП Кулата-Промахон.

