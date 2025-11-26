Почина актьорът Майкъл ДеЛано (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

84-годишният актьор и певец Майкъл ДеЛано е починал.

Той доби популярност от участието си във филмовата поредица „Бандата на Оушън", както и в големи телевизионни продукции, сред които „Ангелите на Чарли", The Jeffersons, „Жената-чудо" и "Магнум".

Жан ДеЛано, съпругата му, с която бяха заедно от 28 години разказа пред The Hollywood Reporter, че мъжът й е починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас. Майкъл ДеЛано КАДЪР: Екс/@liekitisnot

Актьорът живееше в Лас Вегас от 1992 г. и доскоро се изявяваше в Dispensary Lounge. Той изигра ролята на мениджър на казино в „Бандата на Оушън" (2001) и продължението „Бандата на Оушън 2" (2004).

Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано, чието истинско име е Майкъл Ейс Дел Фати, започва кариерата си като певец, след като служи като парашутист в американската армия, съобщава "Дейли мейл".

През 1960 г. подписва договор със Swan Records и записва поредица от песни под псевдонима Кий Ларсън.

Според съпругата му, впоследствие звездата приема сценичното име ДеЛано, след като вижда мигаща неонова табела на хотел с това име.

Започва да се занимава с актьорство през 1970 г., като първите му филмови роли включват Catlow от 1971 г.

Играе пожарникаря Сони Капуто във всички 13 епизода на Firehouse през 1974 г., но най-прочутата му телевизионна роля е в Rhoda, където играе Джони Венчър, певец в бар, който се появява в 11 епизода.

ДеЛандо играе и Лу Аткинс в Supertrain – сериал, излъчен в девет епизода през 1979 г. Като дете той е имал кратък миг на слава, получавайки писма от фенове, когато е бил редовен танцьор в шоуто American Bandstand на Дик Кларк по време на снимките във Филаделфия, където е израснал.