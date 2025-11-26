Джакарта вече е най-големият град в света, Токио остана трети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Токио загуби дългогодишната си титла като най-многолюдния мегаполис в света и сега е на трето място, според нов доклад.

Джакарта в Индонезия е заела първото място и се очаква да го запази до 2050 г., когато възходът на Дака вероятно ще изведе столицата на Бангладеш на върха на класациите, съобщи Скай нюз.

Нов доклад на Организацията на обединените нации показва, че броят на мегаполисите – градове с население от 10 милиона или повече – се е увеличил четирикратно, от осем през 1975 г. до 33 през 2025 г., като те предимно се намират в Азия.

Докладът, който използва оценки на ООН и представлява актуализация на данните от 2018 г., подчертава драматичното увеличение на градския начин на живот – относително нов феномен.

Още през 1950 г. животът в град е бил изключително необичаен – само 20% от световното население е живеело в градове.

Токио, който десетилетия наред държи титлата за най-многолюден град в света, е наблюдавал постепенно увеличение на населението си през последните 25 години.

Докато 33,4 милиона души наричат японската столица свой дом, тя е изпреварена от Джакарта и Дака.

Двата града са увеличили населението си с повече от пет и седем пъти по-бързо от това на Токио от 2000 г. насам.

Днес населението на Джакарта е почти 42 милиона, следвана от Дака с почти 37 милиона.

През 2050 г. се прогнозира населението на Дака да достигне 52,1 милиона, като изпревари Джакарта за първото място с едва 300 000 души.

Токио ще продължи да пада в класацията и ще заеме седмото място до 2050 г., като бъде изпреварен от градове като Шанхай и Ню Делхи.

Лондон ще остане един от малкото мегаполиси в Европа

Докато се очаква броят на мегаполисите да нарасне от 33 на 37 до 2050 г., нито един от новите няма да се намира в Европа.

Лондон, Истанбул и Москва ще останат единствените мегаполиси на континента.

Според данните на ООН, населението на Лондон ще нарасне с почти милион и половина до 2050 г., което означава, че градът ще запази титлата си като 33-ия по големина град в света.

Докладът подчертава, че въпреки че броят на градовете по света е повече от удвоен между 1975 и 2025 г., 96% от градовете имат по-малко от 1 милион жители.

Повечето градове са дори по-малки, като 81% имат население от 250 000 или по-малко.

По света 45% от хората вече живеят в градове, 36% живеят в по-малки населени места (градчета), а останалите 19% живеят в селски райони.