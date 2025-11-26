ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

КМГ организира събитие за културен обмен в Парагвай

Снимка: Китайска медийна група

На 23 ноември в Асунсион, Парагвай се проведе събитието за културен обмен „Чарът на гуараните - Гласът на света", организирано от CGTN към КМГ.

Езикът на гуараните е използван от индианци, живеещи в Парагвай, Бразилия, Боливия, Уругвай и други страни в Южна Америка. В Парагвай езикът е с официален статут, заедно с испанския. Той се използва широко в семействата, образованието, медиите и националната култура, превръщайки се от език на местните жители в език, говорим от цялото население, поради което днес е единственият местен език в света, естествено използван от мнозинството на населението в една страна, формирайки уникална и жива двуезична културна традиция. На събитието се проведе изложба на рисунки на тема мир от деца от Китай и Парагвай и бе разказано повече на публиката за „Инициативата за глобална цивилизация", пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

