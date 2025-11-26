КМГ: Онлайн литература, игри и уеб сериали разширяват глобалното културно влияние на Китай

Британският писател Джак Кавин Шервин никога не е предполагал, че неговият случаен интерес към китайската онлайн литература ще доведе до професионална писателска кариера.

Всичко започва през 2018 г., когато той открива романи като „Земя на душите"（Soul land） в платформата WebNovel, международна платформа на China Literature Limited.

„Докато четях уеб романи ми хрумна идеята да напиша нещо, което да мога да нарека свое", споделя Шервин. Година по-късно той преминава от читател към подписал договор автор. През последните шест години произведенията му са събрали над 80 милиона прочитания, като се опитват да съчетаят източни и западни елементи, за да създадат междукултурни наративи.

Историята на Шервин е микрокосмос на по-широка тенденция. Хоу Сяонан, главен изпълнителен директор и президент на China Literature Limited, споделя, че китайската онлайн литература не просто „излиза в чужбина", а постига истинска глобализация. „Чрез благоприятен цикъл на глобално четене, творчество и развитие, китайските наративи ускоряват интеграцията си в световната поп култура", добавя той.

Данните от Китайската асоциация за аудио-видео и цифрово публикуване (CADPA) показват, че приходите от чужбина на китайската онлайн литературна индустрия достигат 4,82 милиарда юана (около 680 милиона щатски долара) през 2024 г., с приблизително 750 900 произведения, достъпни на международно ниво.

Към онлайн литературата се присъединяват видеоигри и уеб сериали, които заедно се наричат „новото трио" на китайския културен износ. Тези цифрови формати достигат до глобална аудитория и се превръщат в значителна част от международния пейзаж на поп-културата.

Доклад, публикуван в сряда на Конференцията за градско сътрудничество и развитие по Морския път на коприната 2025 и Международната конференция на туристическите агенти в град Уънджоу, провинция Джъдзян, Източен Китай, предостави допълнителна информация. В него се споменава, че през 2024 г. културната търговия на Китай е достигнала 1,4 трилиона юана, като износът, основан на цифрови технологии, съставлява над 25% от общата сума, пише КМГ.

Според данни на Китайската асоциация за интернет услуги, от януари до август 2025 г. чуждестранният пазар на микросериали е генерирал приходи в размер на 1,53 милиарда щатски долара, което представлява увеличение от 194,9% на годишна база, а изтеглянията са се увеличили с 370,4% до приблизително 730 милиона.

Видеоигровата индустрия в страната е претърпяла подобни пробиви. Хитовото заглавие „Black Myth: Wukong" е завладяло играчите по целия свят, докато утвърдени хитове като „Genshin Impact" и „Honkai: Star Rail" продължават да се нареждат сред най-изтегляните игри в над 100 страни и региони.

Данните на CADPA показват, че самостоятелно разработените игри в Китай са генерирали приходи от 18,56 милиарда щатски долара в чужбина през 2024 г., което е с 13,39% повече в сравнение с предходната година.

Ирина Бокова, бивш генерален директор на ЮНЕСКО, потвърди това развитие в интервю за Синхуа по време на конференцията.

„В Китай вече е възникнала обширна и процъфтяваща екосистема за тези творчески индустрии. Културата е двигател на икономическия растеж, защото създава работни места и е тясно свързана с цифровите технологии. В момента Китай е световен лидер по темп на растеж на творческата икономика", допълни Бокова.