https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21789603

КМГ: Шведският гигант в стоманодобива „Алейма“ отвори нова фабрика в Китай

КМГ

1304
СНИМКА: КМГ

Шведската стоманодобивна компания „Алейма" (Alleima AB) пусна в експлоатация нов проект за студено довършително обработване в Джъндзян, провинция Дзянсу, удвоявайки по този начин местния си производствен капацитет.

Съоръжението, изградено с инвестиция от около 27,2 милиона долара, ще произвежда тръбни продукти, включително внесени преди това тръби за висока температура и зареждане с водород, обслужващи нефтохимическия сектор, производството на водород, целулоза, хартия и други индустрии. Основната цел на проекта е да съкрати сроковете за доставка до азиатски клиенти.

От навлизането си в Китай през 1985 г., „Алейма" се разширява постоянно, като приходите ѝ в страната са надхвърлили 1,54 милиарда юана през 2024 г. Новата фабрика разчита на електричество, генерирано от фотоволтаици, а в над 80% от продуктите се използва рециклирана стомана. До 2030 г. „Алейма" си е поставила за цел да намали въглеродните емисии с 50% в сравнение с 2019 г., пише КМГ. 

Йоран Бьоркман, президент и главен изпълнителен директор на „Алейма", посочва, че чрез увеличаване на капацитета и разширяване на портфолиото си, компанията засилва способността си да доставя продукти на местно ниво в Азия. Инвестицията в новия завод, по думите му, има за цел да отговори на силния, развиващ се пазар в Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

