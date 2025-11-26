КМГ: Публикува се Шанхайският проект за висококачествено развитие на КМГ

На 26 ноември в централата на КМГ за делтата на река Яндзъ и Шанхай се проведе пресконференция за представяне на Шанхайския проект за висококачествено развитие на Китайската медийна група. Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и Джао Дзямин, директор на местния отдел за публичност на Шанхай, присъстваха на събитието и станаха свидетели на подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество между централата на КМГ в Шанхай, Шанхайския университет за чужди езици и Шанхайската филмова група, пише КМГ.

На място бяха стартирани ключови финансови проекти и дейности на КМГ. В близко бъдеще Шанхай ще бъде домакин за редица финансови мероприятия, които ще представят напредъка в изграждането на Шанхайския международен финансов център. В мегаполиса също така ще се създаде платформа за диалог от висок клас, която да обединява световните финансови лидери и водещи учени.