Германската армия ще сформира батареи с дронове камикадзе

Германската армия планира да сформира шест батареи, които да оперират с нововъведените дронове камикадзе през следващите години, заяви инспекторът на армията Кристиан Фройдинг, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Започнахме тестове в рамките на честна конкуренция и целта ни е да пуснем в експлоатация първата единица със среден обсег до 2027 г., а до 2029 г. да последват още пет", заяви той на събитие в Берлин.

Бундесверът, германската армия, тества т.нар. "изчакващи муниции", които могат да висят над бойното поле, преди да ударят, когато бъде идентифицирана целта.

Фройдинг обяви планове за създаване на батарея – с размер приблизително колкото рота, с 60 до 150 войници – оборудвана с нови оръжейни системи с голям обсег до 2029 г. Допълнителни иновации включват проекти за защита на военни обекти от атаки с дронове в цялата страна.

Генерал-лейтенантът, най-висшият офицер в германската армия, очерта визията си за бъдещото бойно поле като мрежово, управлявано от данни, асиметрично, прозрачно и оформено от изкуствен интелект.

Целта, според него, е да се поддържа защитен щит, докато се прониква през този на противника, да се преодоляват опонентите чрез координирани атаки във всички области и да се изпълняват високодинамични бойни операции.

При планирането на готовността и потенциалните заплахи от Русия Фройдинг е наредил оценка на способностите както на Бундесвера, така и на противника до 2029 г., като резултатите се очакват догодина.

Той изрази недоволство от бавния напредък на многомилиардния проект за цифрови комуникации (D-LBO), като предупреди, че това може да повлияе значително на готовността на подразделенията.

Фройдинг заяви, че след продължаващите тестове през декември трябва да бъде взето решение как да се съгласува интегрирането на цифровите комуникационни технологии в оръжейните системи и превозните средства с военните доставки.