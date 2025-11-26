Нетаняху: Поредните тленни останки, върнати от Газа, са на заложника Дрор Ор

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че поредните тленни останки, върнати от ивицата Газа, са на заложника Дрор Ор, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това означава, че в Газа остават още две заложнически тела и че първата фаза от споразумението за спиране на огъня между Израел и "Хамас" е към своя край.

Палестинските бойци предадоха тленните остаки на Ор вчера.

Израел се съгласи да връща по 15 палестински тела за всяко тяло на заложник, което му бъде върнато.

Дрор Ор е бил убит от бойци на "Ислямски джихад", които нахлули в дома му в кибуца Беери при нападението на 7 октомври 2023 г., съобщиха израелските въоръжени сили. Съпругата му Йонат Ор също е била убита при нападението.

На този ден бойци на палестинското ислямистко движение "Хамас" убиха 1200 души в Южен Израел и отвлякоха 251, които бяха отведени в Газа. Кибуцът Беери беше едно от най-тежко пострадалите места при атаката, която даде началото на войната в ивицата. Две от децата на Ор, Алма и Ноам, също бяха отвлечени от "Хамас" на 7 октомври, но бяха освободени по силата на споразумение за освобождаване на заложници през ноември 2023 г.

Към настоящия момент процесът на връщането на живите заложници и телата на мъртвите е почти завършен. Останките на двама души – израелец и тайландец – все още са в Газа.

Здравните власти в Газа съобщават, че при ответната офанзива на Израел са загинали над 69 700 палестинци, а 170 800 са били ранени. След началото на примирието броят на жертвите се увеличи заради нови израелски удари и заради откриването и разпознаването на тела на хора, убити по-рано по време на войната.

Министерството не прави разграничение между цивилни и бойци в своите данни, но твърди, че по-голямата част от убитите са жени и деца. Ведомството, което е част от правителството, ръководено от "Хамас" и в което работят професионални медици, води подробна статистика, която според независими експерти е като цяло надежден източник на сведения.