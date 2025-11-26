Путин: Отношенията на Русия с Киргизстан се развиват успешно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стратегическото партньорство и съюз между Русия и Киргизстан се развиват успешно, заяви президентът Владимир Путин на среща с киргизстанския си колега Садир Жапаров, цитиран от ТАСС.

"Отношенията между Русия и Киргизстан се развиват успешно на основата на взаимно уважение и отчитане на интересите на другата страна в духа на основния договор за приятелство и сътрудничество", каза Путин, който е на държавно посещение в Бишкек, предава БТА.

"Много се радваме, че сме с колегите си в Киргизстан. Визитата се състои в навечерието на заседанието на Съвета за колективна сигурност на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС)", добави Путин.

Представители на Москва и Бишкек ще подпишат документи, които са от голямо значение и за двете страни, обяви руският президент.

"Дневният ред на преговорите е много обширен", отбеляза той. "Подготвена е съвместна декларация за задълбочаване на отношенията и стратегическото партньорство, в която са посочени основните задачи за по-нататъшно укрепване на руско-киргизкото сътрудничество в най-различни области", заяви още Путин.

Според руския лидер "ще бъде подписан пакет от важни междуправителствени и междуведомствени документи в областта на търговията, икономиката, образованието, миграцията и други области."

Разположената в Киргизстан руска военна база допринася за стабилността в целия регион, посочи президентът на Русия.

"Особено внимание обръщаме на сътрудничеството в областта на сигурността. Разположената в страната руска военна база е важен фактор за осигуряване на стабилност в региона", каза той.

Путин отбеляза, че Русия и Киргизстан заемат съгласувани позиции в международните организации – Евразийския икономически съюз, ОДКС, Общността на независимите държави (ОНД) и ООН.

"Настроени сме за тясно сътрудничество по време на киргизстанското председателство на Шанхайската организация за сътрудничество, което започна през септември. Днес ще можем да обсъдим подробно цялата програма и да набележим ориентири за по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното ни сътрудничество", обобщи Путин.

Русия е била и остава стратегически съюзник, партньор и приятел, заяви Садир Жапаров.

"Русия за Киргизстан е била и остава стратегически съюзник, надежден партньор и добър приятел. И, разбира се, ние неизменно ценим силните, многостранни отношения с братска Русия", каза Жапаров.