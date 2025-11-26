Опозиционната партия на Албания връчи вербална нота на ЕС заради изявления

Опозиционната Демократическа партия (ДП/ PD) на Албания връчи вербална нота на Службата на Европейския съюз в Тирана заради изявления на еврокомисаря по разширяването Марта Кос по време на посещението ѝ в албанската столица миналата седмица, предаде Албанското радио и телевизия, цитирано от БТА.

За нотата са информирани също Европейската комисия (ЕК) и Европейският парламент (ЕП).

Нотата, връчена вчера от председателя на парламентарната група на ДП Газменд Барди, е свързана с изказване на Кос на 21 ноември, че парламентарните избори в Албания на 11 май 2025 г. са били „свободни и честни".

Според Барди казаното от Кос е в явно противоречие с международните доклади, посветени на изборите през май.

„С уважение изразяваме загрижеността си, че тази оценка не отразява наблюдаваната действителност по време на изборния процес (през май). Подобно изказване изглежда несъвместимо със заключенията на Службата за демократични институции и човешки права (ODIHR) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)", се казва в нотата, връчена от Барди.

Според Демократическата партия на Албания такава позиция рискува да подкопае доверието на албанските граждани в институциите на ЕС, тъй като е в разрез с констатираното на терен от самите европейски наблюдатели.

Барди припомни изявление на Михаел Галер, ръководителя на наблюдателната мисия на ЕП, пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET) на 4 юни т.г. В цитираното от Барди изявление Галер говори за „вкоренени престъпни структури в Албания, които имат интерес да държат политическата власт непроменена, за да продължат дейностите (си) по пране на пари и трафик на наркотици".

В нотата Барди уточнява, че термините „свободни и честни" не са просто лозунг, а изискват конкретни условия, каквито на проведените тази година парламентарни избори са липсвали. Според него не са били налице липса на натиск върху гласоподаватели, липса на намеса от страна на престъпни групировки, липса на сплашвания на служители от администрацията и равни условия за всички участници в изборната надпревара.

В края на нотата е отправен директен призив към Брюксел следващи изявления да се основават на фактите от техническите доклади на ODIHR-ОССЕ, а не на лични интерпретации, съобщава медията.

„Личните интерпретации, които не се базират на фактически констатации (...) могат неволно да повлияят на намаляването на общественото доверие в истинските европейски ценности", се казва в края на нотата.