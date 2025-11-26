ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ организира събитие за културен обмен в Парагва...

Бурята Адел нахлува от четвъртък с проливни дъждове, бури и градушка в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

1892
Призовават се гражданите да бъдат с повишена бдителност и вземат необходимите предпазни мерки СНИМКА: Pixabay

Бурята Адел връхлита Гърция в четвъртък. Очакват се бури, градушки и проливни дъждове. Генералният секретариат на гражданската защита постави четири региона под червен код за тревога от днес до петък, след като Националната метеорологична служба повиши нивото на бюлетина за опасни метеорологични условия и препоръката на Комитета за оценка на риска. Това са регионите на Йонийските острови, Епир, Западна Гърция и Пелопонес, както и техните общини.

Сряда ще действа като „мост" преди пика на лошото време, като Западна Гърция ще потъне в най-обилните валежи.

Въпреки умерените валежи през изминалите дни, те продължават да поддържат инерцията си и могат да причинят сериозни проблеми, главно в Северна Гърция.

Призовават се гражданите да бъдат с повишена бдителност и вземат необходимите предпазни мерки.

