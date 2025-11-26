Бурята Адел нахлува от четвъртък с проливни дъждове, бури и градушка в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бурята Адел връхлита Гърция в четвъртък. Очакват се бури, градушки и проливни дъждове. Генералният секретариат на гражданската защита постави четири региона под червен код за тревога от днес до петък, след като Националната метеорологична служба повиши нивото на бюлетина за опасни метеорологични условия и препоръката на Комитета за оценка на риска. Това са регионите на Йонийските острови, Епир, Западна Гърция и Пелопонес, както и техните общини.

Сряда ще действа като „мост" преди пика на лошото време, като Западна Гърция ще потъне в най-обилните валежи.

Въпреки умерените валежи през изминалите дни, те продължават да поддържат инерцията си и могат да причинят сериозни проблеми, главно в Северна Гърция.

Призовават се гражданите да бъдат с повишена бдителност и вземат необходимите предпазни мерки.