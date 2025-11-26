Четирима загинаха при пожар в многоетажни сгради в Хонконг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души загинаха при пожар в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По", предаде Ройтерс.

На място са изпратени противопожарни екипи, които се борят с пламъците, предава БТА.

Няколко души са останали блокирани вътре, съобщи местната обществена телевизия, като се позова на полицията. Някои от изпратените на място огнеборци също са пострадали, докато са гасили пожара.

Противопожарната служба заяви, че в 14:51 часа местно време (6:51 часа по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 часа, е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради, в които има около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

Транспортната служба на Хонконг заяви, че заради пожара е затворена част от магистралата "Тай По" и автобусите минават по обиколен маршрут.