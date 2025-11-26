ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ организира събитие за културен обмен в Парагва...

Италианският вицепремиер: Германия и Франция искат войната в Украйна да продължи

880
Матео Салвини

Италианският вицепремиер Матео Салвини обвини Германия и Франция, че се противопоставят на мирното споразумение за Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Остава впечатлението, че някои хора в Париж и Берлин имат вътрешни проблеми и искат да продължат войната, вероятно с цел да продават оръжие", заяви днес десният политик пред вестник „Република".

Салвини не разясни обвиненията си, но осъди европейските усилия за актуализиране на 28-точковия мирен план на американския президент Доналд Тръмп, който беше масово оценен от съюзниците на Киев като прекалено благосклонен към Русия.

Планът на Тръмп е „забележителен и амбициозен, дори и някои хора да го осмиват", заяви Салвини.

„Надявам се, че никой няма да застава на пътя му."

Салвини е лидер на крайнодясната партия „Лига", вицепремиер и министър на транспорта.

Неговата дясната популистка партия е една от двете по-малки партии в дясната коалиция на италианската премиерка Джорджия Мелони. Вицепремиерът, в качеството си на бивш министър на вътрешните работи, беше популярен заради изключително твърдата си позиция по отношение на бежанците в Средиземно море.

Мелони, която е лидер на партията „Италиански братя" (ИБ), се доказа като надежден поддръжник на европейската политика по отношение на Украйна през трите години от началото на мандата си.

