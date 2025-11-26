Десетки загинаха при опустошителни наводнения в Тайланд и Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофални наводнения засегнаха милиони хора в Тайланд, Индонезия и Малайзия. На този фон най-малко 33 души загинаха в придошлите води в Южен Тайланд, по данни на вестник "Банкок пост", който цитира правителствен говорител, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Общо пострадалите от проливните дъждове в Тайланд са над 2,5 милиона, допълва изданието.

Според професора по климатични промени Сери Супратит може да са необходими седмици, докато водата се оттегли от най-силно засегнатите райони, включително окръг Хатяй до границата с Малайзия.

На много места спасителните екипи могат да се придвижват единствено с лодки. Правителството е разпоредило използването на хеликоптери за доставка на храна и помощ за семействата, останали блокирани в домовете си. В много райони запасите вече са почти изчерпани.

Междувременно националната туристическа служба предупреждава за големи икономически загуби в популярния туристически регион. През последните дни около 8000 туристи, предимно от Малайзия, Сингапур и Индонезия, са блокирани в хотели и на летището в Хатяй.

В съседна Малайзия, близо 10 000 души са били принудени да потърсят убежище във временни приюти в щата Келантан.

На индонезийския остров Суматра хиляди хора останаха без дом след дни на проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и свлачища.

По данни на националната служба за управление при бедствия най-малко осем души са загинали, а десетки са пострадали.