Турски журналист е осъден на четири години затвор за изказвания за турския президент

Съд в Турция осъди известния турски журналист Фатих Алтайлъ на четири години и два месеца затвор по обвинение в „заплаха срещу президента", свързано с негови изказвания по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

През юни Алтайлъ бе задържан от турската полиция, като срещу него бе започнато разследване заради следното изказване, направено в ефира на Ютюб канала му: „В миналото тази нация е отстранявала султани, които вече не е харесвала. В историята на Османската империя има многобройни примери за свалени или отстранени владетели".

През юли турската прокуратура поиска „не по-малко от пет години затвор" за Алтайлъ по обвинения в „заплаха срещу президента", а през август достъпът до канала му в Ютюб бе блокиран.

Алтайлъ е обвинен и в „разпространяване на фалшива информация" в рамките на отделен случай, свързан с друго видео в канала му, в което се твърди, че лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) Девлет Бахчели е изпратил поема на арестувания от години кюрдски лидер Абдуллах Йоджалан. По това обвинение журналистът може да получи до три години затвор.

