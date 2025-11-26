Учени изследват тюлени на българската антарктическа база на остров Ливингстън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След отваряне на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън започна същинската работа на 34-тата научна експедиция, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта. Това са биолозите от САЩ, работещи в сферата на екофизиологията на морски бозайници - д-р Емили Спъроу и докторантът Ариел Лийхи. Те взимат проби от различни видове тюлени, но главният обект на изследването им е леопардовият тюлен, за който се знае много малко на световно ниво, предава БТА.

Доц. д-р Симона Георгиева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) набира проби от различни гръбначни и безгръбначни организми за проучване на разнообразието на паразитите в екстремни местообитания и за разкриване на жизнените им цикли.

Д-р Борислава Маргаритова от Софийския университет изучава концентрацията и разпределението на тежки метали в тъкани на антарктическите риби.

Португалските морски еколози - проф. Жозе Шавиер и главен асистент д-р Жосе Секо, изследват замърсители и патогени, причинители на заболявания по антарктическите птици. Продължава работата на терен и на обработване на пробите в лабораторията на българската база.

В края на декември с българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" НИК 421 се очаква да пристигнат и учени от българските и международните екипи, които ще работят в различни научни сфери, съобщиха в началото на месеца от БАИ.

Той отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна.

При настоящата полярна експедиция и четвъртото плаване с научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза на 7 ноември във Варна проф. Христо Пимпирев при изпращането на НИК 421 на новото плаване.