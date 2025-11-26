Съветник на Путин: Русия оценява положително някои аспекти от мирния план на САЩ за Украйна

Русия оценява положително някои аспекти на мирния план на САЩ за Украйна, но много от тях изискват експертно обсъждане, каза днес съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

„Не сме го обсъждали още с никого, защото е необходим действително сериозен анализ на плана, сериозно обсъждане. (Има) някои аспекти, които можем да оценим положително, но много (други) се нуждаят от специална дискусия между експерти", отбеляза Ушаков пред журналисти.

Той посочи, че мирният план на Вашингтон не е обсъждан в хода на преговорите в Абу Даби.

„Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план. Видяхме го, предадоха ни го, но не е имало обсъждане", отбеляза той.

Ушаков уточни, че по неофициални канали Русия е получила няколко варианта на предложението на Вашингтон, но досега никой не го е предоставил официално на Москва. Той добави, че Кремъл е получил и „последните версии" на проектопредложението.

Според Ушаков руският президент Владимир Путин планира да се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се очаква да посети Москва следващата седмица.