ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21791354 www.24chasa.bg

Съветник на Путин: Русия оценява положително някои аспекти от мирния план на САЩ за Украйна

2816
Юрий Ушаков,СНИМКА: Уикипедия/Dzerod

Русия оценява положително някои аспекти на мирния план на САЩ за Украйна, но много от тях изискват експертно обсъждане, каза днес съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

„Не сме го обсъждали още с никого, защото е необходим действително сериозен анализ на плана, сериозно обсъждане. (Има) някои аспекти, които можем да оценим положително, но много (други) се нуждаят от специална дискусия между експерти", отбеляза Ушаков пред журналисти.

Той посочи, че мирният план на Вашингтон не е обсъждан в хода на преговорите в Абу Даби.

„Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план. Видяхме го, предадоха ни го, но не е имало обсъждане", отбеляза той.

Ушаков уточни, че по неофициални канали Русия е получила няколко варианта на предложението на Вашингтон, но досега никой не го е предоставил официално на Москва. Той добави, че Кремъл е получил и „последните версии" на проектопредложението.

Според Ушаков руският президент Владимир Путин планира да се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се очаква да посети Москва следващата седмица.

Юрий Ушаков,СНИМКА: Уикипедия/Dzerod

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.