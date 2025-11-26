ЕК е готова с предложение за използване на запорираното руско имущество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия е готова още сега да представи правно предложение за използване на запорираното руско имущество в подкрепа на Украйна, но изчаква мнението на държавите от ЕС.

Това заяви днес говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси, предава БТА.

Разговорите с държавите от ЕС продължават, получаваме отговори и очакваме ясна обратна връзка за правното предложение, добави той. Държавите трябва да преценят коя възможност да бъде използвана, посочи говорителят.

Той заяви, че всякакви ограничения за числеността на украинските въоръжени сили, залегнали в обсъжданите планове за мир, следва да бъдат приети от Киев. Сигурността на Украйна е свързана с европейската, Европа трябва да има думата по този въпрос, каза говорителят.

Очаква се на заседанието на Европейския съвет през декември да бъде взето решение как да се осигури репарационен заем за Киев, като ЕК представи три възможности.

Тази, която според комисията е най-предпочитана, е заемът да бъде осигурен със запорираното руско държавно имущество в ЕС по силата на наложените санкции, а след края на войната и изплащане на обезщетение от руската страна, Украйна да върне заетите средства.