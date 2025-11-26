Израел предаде още 15 палестински тела

Израел върна 15 палестински тела при поредна размяна на тленни останки в рамките на първата фаза от споразумението за спиране на огъня с "Хамас", предаде Асошиейтед прес, като се позоваха на медицински служители в Газа.

Това стана ден след като палестински бойци върнаха останките на израелския заложник Дрор Ор, който според израелската армия е бил убит от бойците по време на атаката им на 7 октомври 2023 г.

Така по данни на Министерството на здравеопазването в Газа Израел е върнал общо 345 палестински тела от началото на размените на тела на убити по силата на споразумението за спиране на огъня. Двама заложници, един с израелски и един с тайландско гражданство, все още са в Газа. Групировката "Хамас” заяви днес, че е решена да спази своята част от споразумението и да върне и тленните останки и на последните двама заложници, пише БТА.

Турски, катарски и египетски представители се срещнаха днес в Кайро, за да обсъдят втората фаза на примирието, което започна през октомври и се запази въпреки обвиненията от двете страни за нарушения. Следващите фази на споразумението включват разполагане на международни стабилизационни сили и създаване на международен орган, който да управлява Газа, както и да контролира възстановяването ѝ.

Въоръжените международни стабилизационни сили ще имат за задача да поддържат сигурността и да гарантират разоръжаването на "Хамас", което е ключово изискване на Израел. Индонезийски официални представители заявиха, че планират да разположат 20 000 военнослужещи в рамките на мироопазващата мисия.