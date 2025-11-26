Израел започна нова военна операция в северната част на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили за сигурност започнаха „антитерористична операция" в северната част на Западния бряг. Според палестинци палестинците тя е насочена срещу град Тубас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Губернаторът на Тубас Ахмед ал Асаад каза пред Ройтерс, че израелските сили, подкрепяни от хеликоптер, който е открил огън, са обкръжили града и са се разположили на позиции в няколко квартала.

„Нахлуването изглежда ще бъде дългосрочно – окупационните сили изведоха хора от домовете им, заеха позиции по покривите на сгради и извършват арести", отбеляза той.

Ал Асаад добави, че израелските сили са наредили онези, които са били принудително изведени от домовете си, да не се връщат до края на операцията, която се очаква да продължи няколко дни.

Израелската армия преди това съобщи, че рано тази сутрин е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването.

Потърсен за коментар, военен говорител отказа да коментира и добави, че по-късно ще бъдат съобщени подробности.

Израел заяви, че силите му за сигурност са предприели действия срещу палестински бойци на Западния бряг, където стотици хиляди израелски заселници живеят сред 2,7 милиона палестинци, които имат ограничено самоуправление под израелска военна окупация.

Групировката „Хамас", която миналия месец прие споразумение за спиране на огъня с Израел в ивицата Газа, осъди операцията на Западния бряг и призова международната общност да се намеси, за да я спре.

Атаката в Тубас изглежда е продължение на военната операция, предприета от израелските сили за сигурност в град Дженин в северната част на Западния бряг през януари, дни след встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп.

Тази операция след това се разшири и в други палестински градове в северната част на Западния бряг, принуждавайки хиляди хора да напуснат домовете си.