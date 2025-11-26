Мицкоски за случая с Владимир Перев: Категорично отхвърлям каквото и да било нападение

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отрече „каквото и да било нападение" над журналиста Владимир Перев, доайен на българската общност в Северна Македония.

„Някой може да се намокри от дъжда навън и това може да бъде обявено като хибридна атака от страна на правителството и че би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос. Вижте, не очаквайте, че ще имаме червен килим (по отношение на евроинтеграцията) и че няма да има инженеринг, свикнали сме с това. Имах консултации през вчерашния ден и категорично отричам, че е била извършена каквото и да било нападение срещу споменатия от Вас човек", каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос преди началото на националния форум „Сътрудничество между правителството и гражданското общество".

Владимир Перев е бил нападнат вербално и физически от около 40-годишен мъж в магазин в центъра на Скопие, съобщи самият той в сайта Трибуна.мк, в който пише в последните години. Инцидентът е станал в петък, а от МВР обявиха, че предприемат мерки за изясняване на случая.

Българското министерство на външните работи реагира на случая с позиция, в която се осъжда „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония" и се изразява очакване „компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие".

„Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите там. Това е единственият начин тази страна за получи европейска интеграция", каза българският президент Румен Радев, по повод случилото се с Перев.