Ще депортират лелята на говорителката на Тръмп

Имиграционните власти са задържали майката на племенника на пресаташето на Белия дом Карълайн Левит.

Действията на властите са рамките на засилените мерки на администрацията на Доналд Тръмп за контрол на имиграцията, потвърди информатор пред NBC News.

Агенти на Имиграционната и митническа служба са задържали жената в Ревиър, Масачузетс, този месец.

Говорител на Министерството на вътрешната сигурност заяви, че Бруна Каролин Ферейра е нелегална имигрантка от Бразилия с криминално досие, която е превишила срока на туристическата си виза, изтекла през юни 1999 г.

Ферейра е дошла в САЩ със семейството си като дете, е била арестувана по подозрение в побой. Резултатът от делото не е бил ясен веднага, но в онлайн архивите на съда в Масачузетс не са били намерени обвинения срещу Ферейра.

Ферейра никога не е живяла с племенника на Левит. Тя се намира в центъра за депортация в Южна Луизиана, където се води процедура за нейното експулсиране.

Под ръководството на президента Доналд Тръмп и министъра на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем всички лица, които се намират незаконно в Съединените щати, подлежат на депортиране.

Племенникът на Левит живее постоянно в Ню Хемпшир с баща си откакто е роден, никога не е живял с майка си и не е говорил с нея от много години.

Историята беше първо разказана от обществената медия и новинарска платформа WBUR на Бостънския университет.

Семейството на Ферейра заяви в кампания в GoFundMe, че тя е доведена в САЩ като дете през 1998 г. и че е направила всичко по силите си, за да си изгради стабилен и честен живот тук.

Тя е запазила законния си статут в САЩ, като е получила закрила по програмата „Отложено действие за пристигналите като деца", която има за цел да позволи на имигрантите, доведени в САЩ като деца, макар и незаконно, да се ползват от закрила от експулсиране.