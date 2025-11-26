ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21791664 www.24chasa.bg

Обвиняемият за инцидента на футболен парад в Ливърпул призна 31 обвинения

1596
Снимка: Pixabay.

Британец се призна за виновен по 31 обвинения, свързани с инцидента с врязването на лека кола във фенове на футболния клуб "Ливърпул" по време на парада в града през май по случай шампионската титла във Висшата лига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Петдесет и три годишният Пол Дойл се разрида на подсъдимата скамейка в Кралския съд в Ливърпул, след като реши да се признае за виновен по обвинения, вариращи от умишлено причиняване на тежки телесни повреди до опит за причиняване на тежки телесни повреди и опасно шофиране.

През септември той пледира невинен и следващото заседание по делото беше насрочено за днес.

Събитията се разиграха на 26 май в препълнения с хора център на Ливърпул, където милиони хора дойдоха да отпразнуват спечелването на титлата от местния футболен отбор и да наблюдават парада с участието на открит автобус, който премина по улиците на града с футболистите от отбора и спотно-техническия и щаб, които се радваха на спечеления трофей във Висшата лига.

Снимка: Pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.