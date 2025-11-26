Обвиняемият за инцидента на футболен парад в Ливърпул призна 31 обвинения

Британец се призна за виновен по 31 обвинения, свързани с инцидента с врязването на лека кола във фенове на футболния клуб "Ливърпул" по време на парада в града през май по случай шампионската титла във Висшата лига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Петдесет и три годишният Пол Дойл се разрида на подсъдимата скамейка в Кралския съд в Ливърпул, след като реши да се признае за виновен по обвинения, вариращи от умишлено причиняване на тежки телесни повреди до опит за причиняване на тежки телесни повреди и опасно шофиране.

През септември той пледира невинен и следващото заседание по делото беше насрочено за днес.

Събитията се разиграха на 26 май в препълнения с хора център на Ливърпул, където милиони хора дойдоха да отпразнуват спечелването на титлата от местния футболен отбор и да наблюдават парада с участието на открит автобус, който премина по улиците на града с футболистите от отбора и спотно-техническия и щаб, които се радваха на спечеления трофей във Висшата лига.