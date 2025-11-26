19-годишен войник загина при експлозия на гръцкия остров Родос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 19-години, служещ като професионален войник в батальон на гръцката Национална гвардия на гръцкия остров Родос, е загинал днес при експлозия, съобщи електронното издание на в. „Катимерини". Друг войник е ранен тежко, предава БТА.

По първоначална информация инцидентът е станал малко след 10.00 ч. в крайбрежния район Афанду, като вероятно единият от войниците неволно е активирал ръчна отбранителна граната по време на проверка на боеприпаси.

Взривът е убил на място 19-годишния мъж и е ранил тежко другия войник, който е откаран в болница със сериозни разкъсвания и опасност за живота.

Гръцките власти вече са започнали разследване на обстоятелствата около инцидента.