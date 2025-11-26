Домбровскис: Печалбите от замразените руски активи трябва да отидат за Украйна

Европейският съюз трябва да вземе бързо решение за използването на печалбите от замразените руски активи като ключов елемент от бъдещото финансиране на Украйна, заяви комисарят по въпросите на икономиката и производителността, изпълнението и опростяването Валдис Домбровскис в изказване пред Европейския парламент, предава БТА.

Той подчерта, че на фона на огромните и неотложни нужди на Киев ЕС не може просто да отпусне нов заем, тъй като Украйна е изправена пред проблеми със задлъжнялостта, и че всяка допълнителна подкрепа трябва да носи грантови характеристики.

„Не можем да видим сценарий, в който сметката за войната, започната от Русия, ще бъде платена изцяло от европейските данъкоплатци", заяви Домбровскис. Той припомни, че по инициатива на ЕС държавите от Г-7 вече са отключили 45 млрд. евро под формата на заеми, които ще бъдат изплатени чрез печалбите, генерирани от замразени активи на Русия в централните банки на европейските страни. До момента 30,9 млрд. евро от тази сума са разпределени, а ЕС е изпълнил своя ангажимент от 18,1 млрд. евро.

„Русия вече започва да плаща за разрушенията, които е причинила в Украйна", каза още той, като подчерта, че финансирането остава не само значително, но и спешно, а Европейската комисия е готова да представи необходимия правен текст. „Не можем да продължаваме безкрайни обсъждания. Трябва да вземем конкретни решения", добави Домбровскис.

В изказването си той акцентира и върху мирния процес за Украйна и посочи, че днешният дебат е озаглавен „Позицията на ЕС относно предложените планове и европейския ангажимент за справедлив и траен мир за Украйна", контрирайки изказванията на крайно леви и крайно десни политици, според които подпомагането на Украйна разпалвало войната.

„Нашата цел е мир - справедлив и траен мир, който зачита суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Не капитулация", заяви Домбровскис. По думите му всяко споразумение трябва да гарантира реална сигурност за Украйна и Европа и да не служи като прелюдия за бъдещи конфликти.

Той предупреди, че Русия открито обсъжда възможност за нападение срещу други държави, включително членове на ЕС и НАТО. „Ако се почувства възнаградена за агресията в Украйна, това ще насърчи още повече агресивни действия", каза той.

Домбровскис подчерта значението на силното европейско присъствие в международните дискусии, включително в разговорите в Женева, където ЕС трябва да участва съвместно със САЩ и Украйна. „Това е важна крачка към справедлив и траен мир. Приветстваме напредъка, постигнат в Женева, и усилията на президентите Тръмп и Зеленски", отбеляза той.

Домбровскис заяви, че ролята на ЕС трябва да бъде ясно отразена в бъдещия мирен план и подчерта нуждата Съюзът да остане обединен. „Това е въпрос на сигурността на целия континент. Трябва да поставим интересите на Украйна в центъра на действията си", посочи той.

До момента ЕС и държавите членки са предоставили 187 млрд. евро за Украйна. Според Домбровскис това показва, че Европа е била и остава в авангарда на международната подкрепа. Но тези усилия трябва да бъдат надградени с нови инструменти, които не поставят в риск фискалната устойчивост нито на ЕС, нито на самата Украйна.

На фона на засилените дипломатически контакти САЩ представиха 28-точков проект за мирен план, който беше възприет от много европейски столици като прекалено благоприятен за Москва. Няколко държави от ЕС подготвиха контрапредложение, включващо незабавно прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, без допълнителни териториални отстъпки и с гаранции за сигурността на Украйна. Кремъл отхвърли документа. Кремъл знае за съществуването на европейски мирен план за Украйна, но след „бегъл преглед" можем да заключим, че неговите разпоредби не са конструктивни, заяви съветникът на Путин Юрий Ушаков пред ТАСС в понеделник.

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност участват активно във формулирането на общата европейска позиция. По време на днешната пленарна сесия председателят Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕК е готова да представи нормативен текст относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна - стъпка, която според нея е неизбежна, за да не бъде прехвърлена тежестта върху европейските данъкоплатци. А Европарламентът разгледа позиция по предложения план и ангажимент на ЕС за постигане на справедлив и траен мир за Украйна, чиято резолюция ще бъде подложена на гласуване утре.