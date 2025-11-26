13 са вече загиналите при пожара в небостъргачи в Хонконг (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тринадесет души са загинали по последни данни при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По" днес, съобщи Асошиейтед прес. BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница.

Първоначално бе съобщено за четири жертви.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По". A major fire broke out this afternoon and is still burning at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.



At least 4 people have died, and several others - including firefighters - have been injured. pic.twitter.com/EgidZV07zC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025