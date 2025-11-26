Кая Калас: Първата стъпка към мир в Украйна трябва да е безусловно спиране на огъня

Първата стъпка към постигането на мир в Украйна трябва да бъде незабавно и безусловно прекратяване на огъня, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след онлайн заседанието на европейските външни министри.

Всички приветстват усилията на САЩ за мир, всички искаме войната да приключи, но е важно как, отбеляза Калас. Важно е да продължим подкрепата за Украйна и натиска над Русия, не виждаме никакви признаци Москва да е готова да спре огъня, добави тя.

По нейните думи са необходими действия, които да направят така, че Русия да не се преструва, че иска преговори, а да изпита нужда да преговаря. Необходими са още санкции срещу Русия и военна подкрепа за Киев, каза Калас, цитирана от БТА.

За последните сто години Русия е нападнала над 19 държави, някои от тях по 3-4 пъти. Нито една от тези държави не е нападала Русия, посочи Калас. В преговорите трябва да се уверим, че Русия ще спре агресията завинаги и няма да се опитва насилствено да преначертава границите. Нека се съсредоточим върху това, което Русия трябва да направи, а не какви отстъпки Украйна да предприеме, обобщи Калас по повод предложените планове за мир.

Според нея най-доброто решение за осигуряване на средства за украинската страна е използването на запорираното руско имущество. Калас настоя, че решенията за бъдещето на ЕС и на НАТО трябва да се взимат от държавите от тези организации.