Словакия подкрепя мирния план на Тръмп за Украйна

Словакия ще подкрепи мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна и призовава европейските партньори за максимално сътрудничество по време на процеса, съобщи пресслужбата на МВнР в Братислава, цитирана от националната новинарска агенция ТАСР.

Външният министър Юрай Бланар нареди на държавния секретар Марек Ещок да предаде това послание на днешната видеоконферентна среща с представителите на Европейския съюз.

Същевременно се подчертава, че „мирните преговори трябва да се състоят с участието на всички страни от конфликта, точно както се случва под ръководството на Доналд Тръмп, защото единствено чрез диалог и търсене на компромис може да се постигне мир и да се спрат безумните убийства“, отбелязва Министерството.

Мирният план на САЩ за Украйна беше представен миналата седмица, но премина задълбочени ревизии след преговорите между американската и украинската делегация в Женева, пише БТА.

Вчера Украйна се съгласи по основните точки на американския план, но ключовите теми, свързани с териториалните отстъпки, предстои да бъдат обсъдени от президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се очаква идната седмица да обсъди в Москва всички оставащи въпроси около мирния план.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)