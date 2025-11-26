Хутите са виновни за над 40 хил. престъпления срещу жени за последните 10 г.

Неправителствената организация Йеменска фондация за овластяване на жените разкри, че подкрепяните от Иран хути са извършили над 40 000 престъпления срещу жени в различни провинции на страната през периода от 2015 г. до ноември 2025 г., предаде йеменската новинарска агенция САБА.
В доклад, получен от САБА, се обяснява, че нарушенията включват 1901 случая на арест и отвличане на жени и момичета, включващи мъчения и нечовешко отношение, съобщи БТА.
Докладът цитира 2940 случая на арест, включително 39 случая, по които са издадени смъртни присъди или лишаване от свобода, конфискация и финансови глоби.
Доказани са 2720 случая на убити в резултат на безразборен обстрел с ракети, снаряди и артилерия, 375 ранени в резултат на снайперстки обстрел, а 605 жени са били засегнати от противопехотни мини и взривни устройства, поставени безразборно от милициите.
Освен това, докладът документира 169 случая на убийство на жени и момичета от роднини до четвърта степен в резултат от домашно насилие с доктринален характер и 42 случая на изнасилване, документирани в центрове за задържане или по време на акции и разселване.
Според доклада, 16 451 жени са документирани като произволно уволнени от работните си места и 14 800 случая, при които служителките са били заменени от лица, лоялни на милициите.
