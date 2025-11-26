ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Хутите са виновни за над 40 хил. престъпления срещу жени за последните 10 г.

1300
Йеменските хути. Снимка: Twitter/@SanaaCenter

Неправителствената организация Йеменска фондация за овластяване на жените разкри, че подкрепяните от Иран хути са извършили над 40 000 престъпления срещу жени в различни провинции на страната през периода от 2015 г. до ноември 2025 г., предаде йеменската новинарска агенция САБА.

В доклад, получен от САБА, се обяснява, че нарушенията включват 1901 случая на арест и отвличане на жени и момичета, включващи мъчения и нечовешко отношение, съобщи БТА. 

Докладът цитира 2940 случая на арест, включително 39 случая, по които са издадени смъртни присъди или лишаване от свобода, конфискация и финансови глоби.

Доказани са 2720 случая на убити в резултат на безразборен обстрел с ракети, снаряди и артилерия, 375 ранени в резултат на снайперстки обстрел, а 605 жени са били засегнати от противопехотни мини и взривни устройства, поставени безразборно от милициите.

Освен това, докладът документира 169 случая на убийство на жени и момичета от роднини до четвърта степен в резултат от домашно насилие с доктринален характер и 42 случая на изнасилване, документирани в центрове за задържане или по време на акции и разселване.

Според доклада, 16 451 жени са документирани като произволно уволнени от работните си места и 14 800 случая, при които служителките са били заменени от лица, лоялни на милициите.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

