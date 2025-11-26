Евродепутати призоваха за действия срещу нарушенията на онлайн платформи за търговия

Европейският парламент прие днес резолюция за незаконните и опасни продукти, които навлизат на пазара на Европейския съюз (ЕС) чрез платформи за електронна търговия, особено чрез такива извън ЕС като „Шейн“ (Shein), „Тему“ (Temu), „АлиЕкспрес“ (AliExpress) и „Уиш“ (Wish). Решението бе взето на фона на последния скандал във Франция, който според депутатите ясно показва пропуските в надзора и необходимостта от по-бързо и последователно прилагане на европейското законодателство. Резолюцията бе предшествана от парламентарен дебат, предизвикан от скандала във Франция с продажбата на секс кукли с детски лица.

Парламентът определи случая във Франция, при който чрез платформи са били продавани секс кукли с детски вид и оръжия, като сериозно нарушение на правото на ЕС и пряка заплаха за безопасността на потребителите, особено на непълнолетните. Евродепутатите призоваваха Европейската комисия и държавите членки да преминат от диалог към решително и незабавно прилагане на Акта за цифровите услуги (DSA) и Общия регламент за безопасност на продуктите (GPSR).

Засилване на митническия и пазарен контрол

Депутатите изразиха силно безпокойство заради масовия приток на несъответстващи малки пратки, идващи от „Шейн“ и други оператори извън ЕС. Според резолюцията този модел се поддържа от бизнес стратегия, ориентирана към максимална скорост, ниски производствени разходи и прекомерно потребление. Евродепутатите посочиха като проблеми нископлатената работна ръка, незаконното копиране на дизайнерски творби, пускането на пазара на опасни и несъответстващи продукти, както и увеличаващия се обем текстилни отпадъци, които стоят зад изкуствено ниските цени, съобщи БТА.

Резолюцията призовава за значително увеличаване на финансовата и оперативната подкрепа за митническите и пазарните надзорни органи. Това включва и по-високо финансиране в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. Евродепутатите предложиха също въвеждане на хармонизирана, съвместима с правилата на Световната търговска организация такса за обработка на пратки в ЕС, която да покрива разходите по осъществявания контрол.

Текстът настоява още за по-строги санкции, ускорено въвеждане на преработения Митнически кодекс на Съюза и оценка на нови регулаторни реформи и задължения за онлайн платформите, така че съществуващите пропуски в надзора да бъдат преодолени. Целта е да се гарантира, че операторите, които допускат несъответстващи стоки на пазара на ЕС, ще носят пълна отговорност.

Какво предшестваше тази резолюция?

Резолюцията бе приета в момент, когато ЕС се изправя пред сериозни предизвикателства в налагането на новите правила по Акта за цифровите услуги, който вече изисква от големите онлайн платформи да предотвратяват разпространението на незаконно съдържание, заблуждаващи практики и опасни продукти. Скандалът във Франция постави отново акцент върху необходимостта от засилен контрол над трансграничната електронна търговия и от ефективни механизми за отговорност.

Онлайн платформите извън ЕС - особено онези с модел на свръхбърза търговия (ultra-fast retail), увеличават пазарния си дял, което предизвиква опасения за безопасността на продуктите, условията на труд, интелектуалната собственост и екологичните стандарти. Данните на национални органи показват, че делът на несъответстващи или опасни артикули в малките пратки, идващи извън ЕС, остава висок.

Паралелно с това държавите членки настояват за укрепване на европейския митнически съюз, тъй като сегашните системи трудно се справят с милионите малки доставки, които навлизат ежедневно в ЕС. Комисията вече работи върху модернизиране на митническите правила и въвеждане на нова електронна платформа за обмен на данни, като целта е да се засили контролът без да се възпрепятства законната търговия.

Резолюцията на ЕП няма правно обвързваща сила, но изпраща политически сигнал към Комисията и държавите членки, че прилагането на Акта за цифровите услуги и GPSR трябва да се ускори, а надзорът върху платформите извън ЕС да се затегне значително.