Нарушаването на санкциите срещу Русия става тежко престъпление в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският парламент прие днес проектозакон, според който нарушаването на международните санкции, включително тези срещу Русия, става тежко престъпление, което ще се разследва от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава телевизия Диджи 24.

Нормативният акт транспонира в националното законодателство директива на ЕС, за да се избегне наказателна процедура срещу Румъния след изтичането на крайния срок през май 2025 г., отбелязва румънското външно министерство, цитирано от БТА.

Проектът беше приет днес в Камарата на депутатите с 277 гласа "за" от 289 присъстващи парламентаристи, след като на 10 ноември получи одобрението и на Сената.

Според нормативния акт нарушаването или заобикалянето на международните санкции, включително срещу Руската федерация, става тежко престъпление, което е в компетенциите на DIICOT, информира в прессъобщение министерството.

Освен това законът изяснява механизмите за сътрудничество и координация между властите, участващи в прилагането на санкциите, и определя наказателната рамка за физическите и юридическите лица, които подкрепят санкционирани единици.

Според нормативния акт румънското наказателно законодателство се прилага за румънските физически и юридически лица и за престъпления, извършени извън страната, дори ако деянието не е престъпление в съответната държава.

В прессъобщението се отбелязва, че приемането на проектозакона отново подчертава "ангажимента на Румъния към международната сигурност, правовата държава и приравняването към европейските и международни стандарти".

"Убедителният вот в полза на нормативния акт е силен сигнал, че парламентът и правителството на Румъния си сътрудничат ефективно в ключовите решения по отношение на нашите международни партньори и на собствените цели на Румъния в областта на сигурността и външната политика", отбелязва министерството.