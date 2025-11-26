Израел: Ликвидирахме палестинци, излизащи от укритие в Рафах

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че са ликвидирали няколко палестинци в ивицата Газа въпреки примирието с въоръжената групировка „Хамас“, предаде ДПА.

ЦАХАЛ съобщиха, че шестима терористи са били идентифицирани в южния град на анклава Рафах, след като излeзли от подземно укритие. Ударът е нанесен от авиацията. При последвалото претърсване на района се открива едно тяло, други трима са убити в близък бой. Израелските военни са арестували още двама терористи.

Според израелските медии десетки въоръжени мъже са се барикадирали в подземен тунел в района на Рафах, контролиран от Израел според условията на примирието. Преговорите по искането им за безопасно преминаване бяха неуспешни, пише БТА.

ЦАХАЛ съобщи, че в рамките на една седмица „повече от 20 терористи са били елиминирани и още осем терористи са били заловени, докато са се опитвали да избягат от подземната терористична инфраструктура в района“.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че двама цивилни са били убити при израелски обстрел източно от град Хан Юнис.

Насилието продължава от влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения.