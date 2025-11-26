Искат 20 месеца затвор за инфлуенсърката Киара Ферани

Прокуратурата в Милано поиска условна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода за Киара Ферани в процеса за предполагаема измама. Тя е свързана с рекламните кампании на козунаците „Балоко" от 2021 г. и великденските яйца „Долчи прециози"от 2022 г. Прокурорите по делото представиха обвинението за измама с утежняващи вината обстоятелства, извършена чрез подвеждащи послания към потребителите относно благотворителния характер на продажбите.

Според обвинението купувачите били подведени да вярват, че част от стойността на продуктите се дарява за социални каузи, докато реалните дарения били предварително фиксирани от компаниите и не зависят от продажбите. Прокуратурата твърди, че Ферани е имала „водеща роля" в комуникационните стратегии и „последната дума" при решенията, разработени заедно с доверения ѝ сътрудник Фабио Дамато. За него също са поискани 20 месеца условно. Обвинителите твърдят, че става дума за измама с „голяма разпространеност" заради огромната аудитория на модната инфлуенсърка и „намалената защита" на последователите ѝ, които се доверяват безрезервно на съдържанието, което тя публикува.

Прокуратурата отказва да признае смекчаващи вината обстоятелства, въпреки че Ферани е неосъждана и вече е внесла повече от 3,4 млн. евро под формата на обезщетения и санкции от Антимонополната служба. За разлика от Ферани, за изпълнителния директор на Cerealitalia-Id Франческо Канило, собственик на „Долчи прециози", епоискана една година лишаване от свобода и признаване на смекчаващи обстоятелства.

Обвинението смята като утежняващо вината обстоятелство за Ферани фактът, че в имейли, сред които съобщение на „Балоко" от ноември 2022 г., компанията информира нейния екип, че „в действителност продажбите служат за покриване на вашия огромен хонорар". Други кореспонденции показват уклончиви отговори към клиенти, търсещи разяснения относно реалното предназначение на средствата. Прокуратурата смята това за доказателство за измама с широк обхват, засилена от начина, по който социалните мрежи влияят върху поведението на потребителите.

Ключов момент в процеса е утежняващото обстоятелство, свързано с предполагаемата „намалена защита" на последователите. Ако съдията по делото не го приеме, обвинението ще бъде преквалифицирано в „обикновена измама". В този случай Ферани може да бъде оправдана, тъй като потърпевшите вече са оттеглили жалбите си след получените обезщетения.

По време на закритото предварително изслушване Киара Ферани направи спонтанно изявление, подготвено с адвокатите ѝ. Тя настоя, че всичко е било извършено с добра воля, като евентуалните неточности били резултат от грешки в комуникацията. Подчерта и дългогодишния си ангажимент към социални каузи, включително дарението от 150 хил. евро за борбата с насилието над жени, направено след участието ѝ във Фестивала в Санремо през 2023 г..

„Тя има пълно доверие в правосъдието. Убедени сме в нейната невинност", заяви адвокатът на италианката след изслушването. Делото продължава на 5 декември.