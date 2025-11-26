НАСА потвърди ангажимента си към мисията „Розалинд Франклин“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската космическа агенция (ЕКА) е получила потвърждение за ангажимента на НАСА към мисията ѝ „Розалинд Франклин", планирана за 2028 г. с дестинация Марс, съобщи в Бремен генералният директор на европейската организация Йозеф Ашбахер, цитиран от АФП и БТА.

Той посочи, че е получил писмо, което разсейва съмненията, възникнали във връзка с бюджетните решения на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт.

„Вчера получих писмо от администрацията на НАСА, което потвърждава приноса ѝ към мисията „Розалинд Франклин", и това е отлична новина", каза Ашбахер.

Целта на проекта е да изпрати на Червената планета марсоход, който ще може да проучва почвата на дълбочина до два метра в търсене на следи от живот.

Мисията „Розалинд Франклин", която стартира през 2015 г., претърпя сериозен удар през 2022 г., когато Русия - по това време основен партньор на ЕКА по проекта, нахлу в Украйна.

Европейската космическа агенция реши да преустанови това сътрудничество и след това да го прекрати през лятото на 2022 г., като впоследствие потърси нови партньорства, за да продължи финансирането на проекта.

НАСА има принос към три области от мисията, сред които услуги за изстрелване. Това ще облекчи ЕКА, особено след като Американската космическа агенция ще предостави и инструмент за анализ на потенциални следи от живот на Марс.